Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сидельников отреагировал на новость о поединке Исмаилова и Токова

Сидельников отреагировал на новость о поединке Исмаилова и Токова
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников прокомментировал организацию поединка между именитыми соотечественниками и средневесами Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым.

«С точки зрения медийности это очень интересно. Исмаилов имеет огромную публику, Токова знают как хорошего спортсмена. А Магомед этот бой раскрутит как умеет. У них есть принципиальность. Интересно будет посмотреть этот бой. Но лучше бы Толя дрался в США», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, реванш Исмаилова и Токова состоится 9 марта на турнире ACA 172.

Материалы по теме
Магомед Исмаилов сразится с Анатолием Токовым 9 марта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android