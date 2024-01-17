Сидельников отреагировал на новость о поединке Исмаилова и Токова

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников прокомментировал организацию поединка между именитыми соотечественниками и средневесами Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым.

«С точки зрения медийности это очень интересно. Исмаилов имеет огромную публику, Токова знают как хорошего спортсмена. А Магомед этот бой раскрутит как умеет. У них есть принципиальность. Интересно будет посмотреть этот бой. Но лучше бы Толя дрался в США», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, реванш Исмаилова и Токова состоится 9 марта на турнире ACA 172.