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Леннокс Льюис назвал фаворита в бою Усик — Фьюри

Леннокс Льюис назвал фаворита в бою Усик — Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис высказался о предстоящем поединке за все титулы дивизиона между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) и соотечественником Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).

«С нетерпением ожидаю поприветствовать Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов. Рад, что они решили выбрать историю. Поединок должен получиться великолепным. Крутой здоровяк бьёт крутого малыша. Преимущество у Фьюри», — написал Льюис в соцсети X (ранее Twitter).

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Известно, что гонорар британца превысит $ 100 млн.

Ранее тренер Сергея Ковалёва сказал, в каком случае Фьюри победит Усика.

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