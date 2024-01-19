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Волкановски: если даже Топурия лучше в партере, у меня не будет с этим проблем

Волкановски: если даже Топурия лучше в партере, у меня не будет с этим проблем
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Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории, австралиец Александр Волкановски прокомментировал предстоящий поединок с непобеждённым испанским бойцом смешанных единоборств Илией Топурией.

«Думаю, я доказал, что могу бороться на равных с лучшими борцами мира, даже более тяжёлого веса. Поэтому если даже Топурия лучше в партере, чем мы ожидаем, у меня не будет с этим проблем. У меня тут Крейг Джонс занимается. Он один из моих основных тренировочных партнёров», — сказал Волкановски в видео на YouTube-канале бывшего чемпиона UFC Майкла Биспинга.

Напомним, поединок Александра Волкановски и Илии Топурии за звание чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории станет главным событием турнира UFC 298, который пройдёт в Анахайме (США) 17 февраля.

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