Волкановски ответил на вопрос, жалеет ли он о бое с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории, австралиец Александр Волкановски ответил на вопрос, жалеет ли он, что принял бой против россиянина Ислама Махачева. Поединок состоялся в октябре 2023 года на турнире UFC 294, Махачев нокаутировал оппонента.

«Нет. Я не жалею, что принял бой на коротком уведомлении. Я вообще за то, чтобы такие бои принимать. Появись такой шанс снова, я снова это сделаю, потому что по натуре я дисциплинированный боец — я всегда тренируюсь, я всегда в форме в любое время года.

Но тогда был период, когда я был чуть-чуть выбит из колеи. Новый ребёнок родился, я помогал как мог, травма, операция. Я не мог полностью тренироваться, я был тяжеловат. Я не был тем дисциплинированным профессионалом, каким всегда был», — сказал Волкановски в видео на YouTube-канале бывшего чемпиона UFC Майкла Биспинга.