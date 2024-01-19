Пшуков будет противостоять Албасханову на турнире ACA 169 вместо Керефова

Боец Азамат Керефов снялся с боя с Расулом Албасхановым из-за проблем со здоровьем. Вместо него на турнире ACA 169 с Албасхановым сразится Азамат Пшуков.

«Ничего не поменялось после смены соперника, вместо Азамата Керефова я встречусь с Азаматом Пшуковым 26 января. Но настрой тот же, цель та же — победа в Гран-при. После моего последнего боя прошёл почти год, но я всё время готовился и тренировался. Достойная замена. Пшуков — достойный боец и человек. Он силён в стойке, хорош в партере», — приводит слова Албасханова пресс-служба ACA.

Данный турнир пройдёт в Грозном в следующую пятницу, 26 января. На кону противостояния между Албасхановым и Пшуковым — путёвка в финал Гран-при ACA в наилегчайшем весе.