Томаш Дек заменит Олега Борисова в полуфинале Гран-При ACA

Томаш Дек, боец смешанных единоборств, выступающий под флагом Словакии, проведёт свой следующий бой в организации ACA. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Дек подерётся в полуфинале Гран-При ACA. Он заменит россиянина Олега Борисова, который получил травму, в поединке с Магомедом Бибулатовым.

«Борисов из-за травмы и не сможет провести бой 26 января против соотечественника Магомеда Бибулатова и выбывает из Гран-при», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.

Напомним, в активе Бибулатова в смешанных единоборствах 20 побед, при 3 поражениях. В активе Дека — 23 победы, 12 поражений, 1 ничья. Бой возглавит турнир ACA 169 в Грозном 26 января. На кону противостояния — путевка в финал Гран-при организации.