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Бетербиев высказался о «нетипичном» результате допинг-теста перед боем со Смитом

Бетербиев высказался о «нетипичном» результате допинг-теста перед боем со Смитом
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев прокомментировал «нетипичный» результат допинг-теста перед поединком с британцем Каллумом Смитом. Бой состоялся в ночь с 13 на 14 января мск в Квебеке (Канада) и завершился досрочной победой Бетербиева.

«Не знаю, к чему хотели придраться. Или просто подёргать меня хотели. Ничего такого там не было. Мне было очень неприятно. Я знаю, что я ничего не принимаю, меня ещё в сборной России тестировали. Никогда не было позитивных проб», — сказал Бетербиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, дополнительное обследование российского боксёра показало отрицательный результат. В данный момент Бетербиев имеет серию из 20 досрочных побед.

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