Джон Джонс ответил на вопрос, сможет ли принять участие на UFC 300

Американский чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс рассказал, сможет ли принять участие на турнире по смешанным единоборствам UFC 300.

«Возращение на UFC 300? Мне позвонили и предложили подраться на турнире. Ребята сказали, что просто хотят дать мне возможность. Мы оба знали, что я не буду готов. Мои отношения с UFC сейчас лучше, чем когда-либо», — написал Джонс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в конце октября Джон Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что его восстановление может занять до восьми месяцев. На счету американца 29 боёв на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с его участием был признан несостоявшимся.