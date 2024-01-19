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Джон Джонс ответил на вопрос, сможет ли принять участие на UFC 300

Джон Джонс ответил на вопрос, сможет ли принять участие на UFC 300
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Американский чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс рассказал, сможет ли принять участие на турнире по смешанным единоборствам UFC 300.

«Возращение на UFC 300? Мне позвонили и предложили подраться на турнире. Ребята сказали, что просто хотят дать мне возможность. Мы оба знали, что я не буду готов. Мои отношения с UFC сейчас лучше, чем когда-либо», — написал Джонс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в конце октября Джон Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что его восстановление может занять до восьми месяцев. На счету американца 29 боёв на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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