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«Долго бил локтями черепа». Джон Джонс рассказал о восстановлении от травм

«Долго бил локтями черепа». Джон Джонс рассказал о восстановлении от травм
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Американский чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс поделился информацией о процессе восстановления от травм.

«Я чувствую себя потрясающе. Мне скоро снимут швы, оставшиеся после операции на локте. Врач сказал, что у меня куча костных шпор, которые выросли только на левой руке. Он винит в этом то, что я так долго бил локтями черепа. Травма груди? Прогресс в её реабилитации потрясающий. У меня отличная мобильность, но это ещё не полная сила. Честно говоря, локоть болит больше, там много нервов. Я быстро выздоравливаю», — написал Джонс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в конце октября Джон Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что его восстановление может занять до восьми месяцев.

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