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Александр Емельяненко оставил своим подписчикам философское послание о зависимостях

Александр Емельяненко оставил своим подписчикам философское послание о зависимостях
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о зависимостях, обратившись к своим подписчикам в новом видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

«Не грех, что нас волнуют страсти, но худо быть у них во власти», — сказал Емельяненко.

В прошлом году Александр сообщал, что успешно прошёл курс лечения от алкогольной зависимости.

Напомним, свой последний поединок 42-летний Александр Емельяненко провёл в мае 2023 года. Тогда он досрочно одержал победу болевым приёмом над блогером Евгением Ершовым. В последние месяцы в Сети неоднократно появлялась информация, что Александр намерен вернуться в единоборства.

Ранее Емельяненко призвал проводить отдых трезво, приведя в пример детей.

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