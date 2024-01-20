Известный американский тренер назвал сильные стороны Дрикуса дю Плесси

Известный американский тренер Тедди Атлас назвал сильные стороны южноафриканского бойца Дрикуса дю Плесси перед боем с американцем Шоном Стриклендом.

«Он такой большой, он такой сильный, он такой взрывной, он такой разрушительный. Он тот монстр-трак, который наезжает на тех, кто поменьше. Он такой большой, он такой физический, и он навязывает тебе свою физичность. Я встречался с ним. Когда он победил Уиттакера, чтобы занять то место, на котором он сейчас находится, это было большим разочарованием. Все думали, что Уиттакер выиграет тот бой… Он не просто победил его, он уничтожил Уиттакера.

Это было действительно впечатляюще. Но вот причина, почему я так много думаю о дю Плесси: да, он большой, да, он сильный, как Джордж Форман, и всё такое. Но он умный. Если бы он был просто большим и сильным, я бы не был так впечатлён, как в тот вечер против Уиттакера. Он победил Уиттакера не только в физическом плане, он победил его, потому что сочетает в себе размер и физическую форму с техникой и умом», – сказал Атлас в своём подкасте на YouTube.

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 297, главным событием которого станет поединок между американским чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Стриклендом и дю Плесси.