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Сергей Павлович показал актуальный вес

Сергей Павлович показал актуальный вес
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Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свой актуальный вес на данный момент.

Сергей Павлович показал свой актуальный вес:

Напомним, последний поединок Сергей проводил с представителем Великобритании Томом Аспиналлом. Бой состоялся в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой британца, которую он добыл нокаутом в первом раунде.

Поражение от Аспиналла стало для 31-летнего россиянина вторым в профессиональной карьере. Ранее он проигрывал звёздному голландскому ветерану Алистару Овериму.

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