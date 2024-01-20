Сергей Павлович показал актуальный вес

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свой актуальный вес на данный момент.

Сергей Павлович показал свой актуальный вес:

Напомним, последний поединок Сергей проводил с представителем Великобритании Томом Аспиналлом. Бой состоялся в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой британца, которую он добыл нокаутом в первом раунде.

Поражение от Аспиналла стало для 31-летнего россиянина вторым в профессиональной карьере. Ранее он проигрывал звёздному голландскому ветерану Алистару Овериму.