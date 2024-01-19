Звёздный боец UFC Сергей Павлович трижды окунулся в прорубь на Крещение

Известный российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как окунулся в прорубь на Крещение. В соответствии с традициями в воду с головой Сергей погрузился трижды.

«С Крещением Господня», — написал Павлович.

Сергей Павлович три раза окунулся в прорубь на Крещение:

Напомним, последний поединок Сергей проводил с представителем Великобритании Томом Аспиналлом. Бой состоялся в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой британца, которую он добыл нокаутом в первом раунде.