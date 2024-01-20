Рахман оценил шансы Уайлдера на возвращение после поражения от Паркера

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Хасим Рахман прокомментировал поражение соотечественника Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, состоявшемся в декабре.

«Я считаю, что у Уайлдера ещё остались силы. В бою с Джозефом Паркером у него был плохой вечер. У Деонтея достаточно мотивации, чтобы вернуться и снести голову следующему человеку, с которым он встретится.

Я определённо не считаю, что Уайлдер лишился своей мощи. Ему нужно вернуться, у него был затяжной простой. Если он будет активным и сразу же вернётся в ринг, то вы увидите Уайлдера, которого мы все знаем», — сказал Рахман в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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