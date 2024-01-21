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Икрам Алискеров снялся с боя на UFC 298

Икрам Алискеров снялся с боя на UFC 298
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров сообщил, что был вынужден отказаться от поединка с американцем Энтони Эрнандесом, который должен был состояться 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«4 недели уже пытался вылечить локоть, инфекция не отступила. С командой приняли решение сняться с боя. Ин ша Аллах постараюсь вернуться», — написал Икрам в социальных сетях.

Икраму Алискерову 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае впервые выступил в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса. На турнире UFC 294 в октябре Алискеров досрочно остановил в первом раунде бразильца Ворли Алвеса. Единственное поражение потерпел от Хамзата Чимаева.

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