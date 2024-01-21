Дана Уайт отреагировал на желание Чимаева сразиться с дю Плесси на UFC 300

Генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на желание непобеждённого средневеса Хамзата Чимаева сразиться за титул с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Мы решим. Возможно, мы сделаем анонс на следующей неделе. Я знаю, что Хамзат сильно заболел, но сейчас ему лучше. Не знаю насчёт его боя на UFC 300, но мы посмотрим», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.

Чимаев в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, одолел раздельным решением нигерийца Камару Усмана.