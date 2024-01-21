Дмитрий Бивол отреагировал на победу Бетербиева в бою со Смитом

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал победу обладателя титулов WBC, IBF и WBO соотечественника Артура Бетербиева в поединке с британцем Каллумом Смитом, который состоялся 14 января в Монреале (Канада).

«Конечно, я посмотрел бой. По правде говоря, я не был удивлён. Как я и ожидал, Бетербиев был хорош. Я не увидел ничего нового. Бетербиев силён, как и раньше. Он хорошо сделал свою работу.

У меня не было никаких ожиданий касательно того, как он победит. Я просто чувствовал, что Артур должен победить. Он победил так, как победил, и это не стало неожиданностью», — приводит слова Бивола пресс-служба Matchroom Boxing.

Ранее Хасим Рахман дал прогноз на поединок Бивола и Бетербиева.