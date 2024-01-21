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Евлоев: Аллен принял бой, когда другие находили оправдания, чтобы не драться со мной

Евлоев: Аллен принял бой, когда другие находили оправдания, чтобы не драться со мной
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, высказался в адрес своего соперника британца Арнольда Аллена.

«Ничего, кроме уважения Арнольду. Он принял бой, когда другие находили оправдания, чтобы не драться со мной — настоящий воин. Для меня было честью находиться в одной клетке с ним», – написал Евлоев в своих социальных сетях.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 января в Торонто на «Скоушабэнк-Арене проходит турнир по MMA UFC 297. В одном из его поединков великобританец Арнольд Аллен провёл бой с представителем России Мовсаром Евлоевым. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей.

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