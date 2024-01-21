Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Исмаилов отреагировал на победу Евлоева над Алленом

Магомед Исмаилов, популярный российский боец смешанных единоборств, прокомментировал победу своего соотечественника Мовсара Евлоева над британцем Арнольдом Алленом в главном карде турнира UFC 297, который сегодня состоялся в Торонто (Канада).

«Мовсар, мои поздравления. Просто лучший», – написал Исмаилов в своих социальных сетях.

Сегодня в Торонто завершился 297-й номерной турнир UFC. Главный кард открыли Мовсар Евлоев и Арнольд Аллен. Они подрались в рамках полулёгкой весовой категории UFC. Данный бой продлился всю дистанцию. По итогам трёх раундов Евлоев одержал победу единогласным решением судей. Теперь рекорд Мовсара в смешанных единоборствах составляет 18-0.

Ранее Мовсар Евлоев выразил слова благодарности Арнольду Аллена за поединок на турнире по смешанным единоборствам UFC 297 в Торонто (Канада).