Стало известно, сколько российский боец UFC Евлоев заработал за победу над Алленом

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, заработал $ 166 тыс за победу над британцем Арнольдом Алленом на турнире UFC 297, который 21 января прошёл в Торонто (Канада). Об этом сообщает The Sports Daily.

По сведениям источника, Аллен получил $ 111 тыс. Участники мейн-ивента, коими оказались новоиспеченный чемпион UFC в средней весовой категории южноафриканец Дрикус дю Плесси и американец Шон Стрикленд, заработали гораздо больше. Дю Плесси, победивший раздельным решением судей, получил $ 432 тыс, а Стрикленд – $ 592 тыс.

Напомним, бой Евлоева и Аллена открыл главный кард турнира по смешанным единоборствам UFC 297 в Торонто (Канада). Он продлился всю дистанцию. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу Евлоеву. Таким образом, Мовсар довёл свой рекорд в MMA до 18-0.