Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с фанатами новой видеозаписью. Александр записал шуточное видео, где в руках вместо оружия он держит банан.

«Мы бандито, гангстерито», — подписал видео Александр.

Александр Емельяненко показал забавное видео с бананом:

Напомним, в последнем бою Александр встречался с блогером Евгением Ершовым. Поединок проходил в мае прошлого года. Противостояние закончилось досрочной победой Емельяненко – победу он добыл болевым приёмом. В настоящий момент Александру 42 года.

Ранее стало известно, что Александр поспорил с президентом Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умаром Кремлёвым на квартиру в Москве.