Представлен полный состав участников турнира «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове

Первый в 2024 году вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA» пройдёт 3 февраля в подмосковном Серпухове.

В главном поединке шоу за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг поспорят трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира – 2023 Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте кубинец Сайдель Хорта. Бой рассчитан на 10 раундов.

В соглавном поединке турнира 3 февраля будет разыгран пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг. Чемпион России – 2022 и участник чемпионата мира – 2023 Павел Сосулин (8-0, КО 3) оспорит вакантный титул в восьмираундовом поединке с экс-чемпионом WBO European Фатихом Келешем (17-2-1, КО 10) из Турции.

Совмещающий выступления в олимпийском боксе Сосулин в последний раз боксировал по профессионалам в октябре 2023 года, когда в Перми досрочно победил Бахромжона Фозилова из Узбекистана. Келеш выходил на ринг в конце сентября в соглавном событии шоу в Белеке «Гассиев-Валлин», когда раздельным решением судей уступил россиянину Хусейну Байсангурову.

Чемпион России – 2016 Артём Сусленков (9-0, КО 6) встретится с бельгийцем Билалом Лаггуном (26-4-2, КО 14). Бой в весе свыше 92 кг рассчитан на восемь раундов.

Из-за травмы в Серпухове не сможет выступить чемпион мира – 2021 российский тяжеловес Марк Петровский (7-0, КО 5), который должен был встретиться с хорватом Марко Миланом. Также из-за повреждения 3 февраля не сможет выйти на ринг выступающий за Сербию бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 Владимир Мирончиков, у которого был запланирован бой с двукратным олимпийским чемпионом кубинцем Арленом Лопесом.