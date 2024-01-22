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Магомед Магомедкеримов снялся с боя на турнире PFL vs Bellator

Магомед Магомедкеримов снялся с боя на турнире PFL vs Bellator
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Чемпион PFL в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Магомед Магомедкеримов снялся с поединка против чемпиона Bellator ямайца Джейсона Джексона, который должен был состояться на турнире PFL vs Bellator 24 февраля, сообщает MMAJunkie.

На замену Магомедкеримову выйдет американец Рэй Купер третий.

Магомеду Магомедкеримову 34 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2008 году и в июле 2018-го провёл свой первый поединок в американском промоушене PFL, где дважды стал победителем Гран-при. Примечательно, что единственное поражение в PFL Магомедкеримов потерпел от Купера.

Всего на счету российского бойца в смешанных единоборствах 34 победы и шесть поражений.

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