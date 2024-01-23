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Шон Стрикленд назвал причину, по которой он проиграл дю Плесси на UFC 297

Шон Стрикленд назвал причину, по которой он проиграл дю Плесси на UFC 297
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд высказался о поражении в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их бой проходил в ночь на 21 января мск в Торонто (Канада) на UFC 297.

Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Дрикуса раздельным решением судей. Таким образом, южноафриканец стал новым чемпионом промоушена Даны Уайта.

«Я не струсил и не говорил доктору, что ничего не вижу. Единственная причина, по которой ты выиграл у меня раунд, заключается в том, что я ничего не видел. Я выиграл этот бой, мир знает, что я выиграл этот бой. Пояс, который тебе отдали, никогда не сделает тебя чемпионом. Наслаждайся», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из соцсетей Шона Стрикленда

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