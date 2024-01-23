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Махачев назвал российского бойца ММА, являющегося одним из лучших средневесов в мире

Махачев назвал российского бойца ММА, являющегося одним из лучших средневесов в мире
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался в адрес соотечественника, обладателя титула лиги ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасула Гасанова.

«Магомедрасул – один из лучших в мире в своём весе», – написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 25 февраля Гасанов проведёт поединок с Ибрагимом Магомедовым. Противостояние должно состояться в рамках турнире ACA 171 на арене «Баскет холл» в Краснодаре. В общей сложности Магомедрасул за время профессиональной карьеры принял участие в 21 поединке, в которых одержал 19 побед и потерпел два поражения. В последнем бою он одолел Саламу Абдурахманова.

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