UFC показал совместное фото Евлоева и Аллена сразу после боя

Пресс-служба промоушена UFC показала совместный снимок непобеждённого российскийского бойца смешанных единоборств (ММА) Мовсара Евлоева и британца Арнольда Аллена. Фотография была сделана сразу после их поединка на турнире UFC 297, который проходил в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада).

«Уважение превыше всего!» – говорится в описании к фото.

Фото: UFC

Напомним, противостояние Мовсара и Арнольда продлилось всю дистанцию. завершилось в пользу россиянина единогласным решением судей. За карьеру в смешанных единоборствах Евлоев принял участие в 18 боях, одержав победу в каждом из них (в трёх побеждал нокаутом). На счету британца 22 поединка, в которых он добыл 19 побед (семь нокаутом) и потерпел три поражения.