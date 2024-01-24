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Камил Гаджиев поделился прогнозом на бой Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова

Камил Гаджиев поделился прогнозом на бой Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова
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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем поединке между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым. Их бой пройдёт 9 марта в Москве и будет реваншем. В первом противостоянии победу добыл Токов.

«В трёхраундовом поединке преимущество будет на стороне Магомеда. Три раунда – это его стихия. Мы считаем его бойцом с не очень хорошим кардио. И в поздних раундах у него могут возникать трудности. Здесь же поздних раундов нет. И для Магомеда это более выгодное положение вещей, чем для Анатолия. Но это не значит, что Исмаилова нужно считать фаворитом. Шансы приблизительно равные», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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