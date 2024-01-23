«Бивол, Бетербиев? Один чемпион мира уже говорил, что убьёт меня». Интервью с Исмаиловым

9 марта на турнире АСА 172 состоится один из самых ожидаемых реваншей в истории российских смешанных единоборств. В клетку выйдут Магомед Исмаилов и Анатолий Токов. Спустя 11 лет они снова разделят октагон, проведут долгожданное противостояние. Лысый хищник попытается отдать должок за поражение в первом раунде. Мы поговорили с Магомедом и узнали о подготовке к реваншу, планах на будущее и противостояниях с Александром Шлеменко и Владимиром Минеевым.

– Реванш с Анатолием Токовым состоится совсем скоро. Как настроение перед поединком?

– К Анатолию будем готовы на все 100%. В любой моей подготовке были какие-то минусы. Было и то, что нравится, и то, что не нравится. Много подводных камней. Но, несмотря на все эти тяготы, продолжаем двигаться дальше. С тяготами приходит облегчение. Поэтому трудимся и ждём. Это противостояние и будет для меня облегчением.

Бывают такие противостояния, в которых не успеваешь померяться силами. В первом раунде всё заканчивается, кто-то допустил ошибку, кто-то его подловил. Да, это его вечер, он чемпион, он победил. Но для меня померяться силами — это когда бой прошёл всю дистанцию, а один не смог быть сильнее другого. И, надеюсь, в этот раз мы её пройдём с Токовым. Либо уже я его подловлю. Это для меня спортивное противостояние, Анатолий нанёс мне первое поражение в карьере. 11 лет прошло.

Сказать, что мы являемся такими, как прежде, мы не можем. Кто-то постарел, окей, помудрел. Когда проходит время, в этом есть какие-то минусы и какие-то плюсы. Можно сказать, что ты старый, но мудрый. Минус обязательно можно заполнить плюсом. Если правильно двигаться, использовать исключительно свои преимущества, развивать их, то я смогу прийти к желаемому результату.

Время шло не только для меня, но и для Анатолия. Не могу сказать, что у нас нереальная разница в возрасте. Я его всего на четыре года старше. Я выходил драться с Емельяненко, когда у нас была разница в пять лет. Это небольшой отрыв в возрасте, чтобы говорить, что я старый. А ссылаться на это не буду, чувствую себя хорошо. Тогда я, например, плохо питался. Не было возможности последить за собой и своим организмом. Не было возможности сходить к врачу и сделать процедуру. Я мог поесть шаурму и «сникерс», пойти в зал и потренироваться. И считал, что шаурма даст мне необходимую энергию и пользу. Мы все понимаем, что этого было недостаточно. Токов изменился, я изменился. Но есть история, которая нас связывает. Пришло время! Скоро и это станет историей. И, надеюсь, в этот раз всё будет в мою пользу.

МАГОМЕД ИСМАИЛОВ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Шлеменко сказал, что хотел бы провести бой с вами, чтобы окончательно стать «Королём реваншей». Готовы разделить с ним клетку?

– Для меня ведь это тоже будет реванш. Может, это я стану «Королём реваншей». Да, почему нет? Если Шлеменко предложить реванш, в котором он проиграл и в котором он выиграл – он выберет тот, в котором проиграл. Именно это сделал и я. Выбрал реванш, в котором я проиграл. Хотя при своей победе в каком-то конкретном и важном противостоянии не откажу в реванше. Шлеменко – это как раз то противостояние. Александр – это большое имя в MMA. Но сейчас у меня есть свои дела, которыми я хочу заняться. Это противостояния, в которых я уступил.

Я хочу испытать те эмоции, которые испытал Шлеменко после реванша с Иличем. Как ему было хорошо. Вы видели, какой он был весёлый, как ему было хорошо? Я смотрел на него и думал: «Какие же он испытывает бомбовые эмоции, тоже хочу!» И сейчас у меня появилась такая возможность. Думаю, Александр поймёт меня. Такое противостояние, как Шлеменко – Исмаилов, будет всегда актуально. Дайте и мне ощутить эти положительные эмоции. Но Токов – не проходной боец. Бьём наперерез словам Шлеменко. Он говорит, что, если кто-то будет опасен для Исмаилова, Мага не пойдёт на это противостояние. Кто-то сейчас считает Анатолия Токова не опасным для меня? А Шлеменко говорил, что я выбираю соперников, которые не опасны для меня. Немного он запутался, бывает. 60 профессиональных поединков, запутался немного. Одно хотел сказать, получилось другое. Мы – спортсмены, бывает.

– Раньше постоянно шли разговоры про ваш «бензобак», но они постепенно сходят на нет. Что изменилось?

– Наконец-то хоть кто-то сказал о преимуществах моего «бензобака», а не о минусах. Он реже меня подводил, нежели приносил мне пользу. Противостояния, которые прошли всю дистанцию… Было всего несколько случаев, когда «бензобак» меня подводил. Все остальные поединки я проводил на одном дыхании. Я не люблю тянуть, мне нужен бой, я долго не буду двигаться, рассматривать, думать, душить схватку. Я если зашёл, то дерусь. И мои противостояния – тому подтверждение.

С «бензобаком»… Я не считаю, что у меня были с ним какие-то проблемы. Были проблемы с подготовкой к какому-то конкретному противостоянию. Где-то была болезнь. Нужно научиться болеть. Ты заболел, вот у тебя есть постель, есть то, что тебе нужно делать. Всё остальное должно ждать. Если ты заболел и идёшь в зал – это проблема. Не всегда всё получается хорошо. Но ошибки делают тебя умнее, мудрее. Например, если я не наступил на грабли, они не прилетели мне по лбу. Если бы они ударили кого-то другого, я бы всё равно этого не понял. Чаще всего мы учимся именно на своих ошибках. Грабли прилетели тебе в лоб, и ты это почувствовал. И в следующий раз делаешь всё, чтобы их обойти.

– Вы говорили о том, что переходите в бокс из-за проблем с коленями. Но Роман Копылов ощутил, что вы лукавили. Как обстоят дела со здоровьем сейчас?

– Я ведь никогда не приводил свои колени как минус. Просто ты после одной операции на колене вынужден стать более режимным, пунктуальным. Ты должен проснуться, сделать растяжку, 30-40 минут ты уделяешь внимание только ему. Ты более осторожен, не делаешь безумные вещи. Это учит тебя многому. Сейчас я понимаю многое, чего раньше не понимал. Я могу защитить диссертацию по вопросу коленей. Но в целом они не беспокоили. Шлеменко преследовал мои ноги, использовал лоу-кики. Даже здоровый человек после такого прихрамывал бы, как прихрамывал и я после боя. Но сами колени меня не беспокоили, дали мне отработать полный бой.

Это просто окружающие думают. Потому что я хожу так. Порой я сам смотрю, как боксирую, и кажется, что валюсь. Но я стою именно так, как мне комфортно. Рома Копылов после схватки сделал вывод, что я немного переигрываю в вопросе колен. Если я соглашаюсь на противостояние, то у меня ничего не болит. А если болит, то это случилось уже после того, как я принял вызов. К каждому противостоянию, как правило, что-то болит. А если не болит, то ты не тренируешься.

– Очень интересно разгонялось ваше противостояние с Тимуром Никулиным, но никаких новостей нет. Что произошло?

– Денег нет у «Хардкора». Энтузиазм есть – а денег нет. Да и вообще, «Хардкор», Тимур Никулин… Есть Анатолий Токов и ACA. Мы все понимаем. Это другого уровня площадка. Я ни в коем случае не принижаю Hardcore. У них достаточно неплохой ростер. Но ACA – это ACA. И если они предлагают какое-то противостояние, то там будет однозначная конкуренция. А возможно, я вообще буду андердогом.

МАГОМЕД ИСМАИЛОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А что насчёт противостояния с Владимиром Минеевым? Готовы ещё раз разделить с ним клетку?

– Так кто там «Король реваншей»? Конечно, готов! Король реваншей однозначно один – это я. Но Токов – это однозначно не тот боец, которому бы следовало заглядывать за спину. Если противостояние с Минеевым будет актуально в любое время, то оно произойдёт. А пока мне нужно быть загруженным Токовым, ни о ком другом не думать.

Есть соперник, есть план на бой, есть определенные вещи, которые я должен сделать за это время. Оно короткое – полтора месяца. И есть что-то, что я хочу предложить именно Токову. Рассматривать какие-то другие противостояния – так себе идея.

– А если не про Минеева и Шлеменко… Нганну вышел драться с Фьюри. А вы были бы готовы подраться с чемпионом мира? Биволом, Бетербиевым?

– Я, конечно, прошу прощения. Но был такой парень – Оланреваджу Дуродола. Он в своё время накидал Кудряшову, заставил плавать и танцевать в ринге. Потом Кудряшов вернул ему, заставил присесть. И он был чемпионом мира, говорил, что убийца, что убьёт меня. И я принял вызов. У меня шкала волнения была немного на другом уровне. Он был мощным. А я смотрел на него и думал, что не могу проход в ноги сделать. Но я вышел. Я знаю, что, когда встречаются двое, кому-то суждено победить, а кому-то проиграть. Чего париться? Выходишь, делаешь, получаешь удовольствие. Стараешься попасть, удивить его чем-то. Если он выходит с мыслью, что боец MMA не может ему что-то предложить – предложи ему. И всё пойдёт не по его плану.

Я принимал такие противостояния. Никогда не думал: «Вот, это такой боец, с ним драться не стоит». Если мы правильно всё обсудим, придём к правильным решениям, меня будет всё устраивать, их будет всё устраивать – вперёд! И я постараюсь их удивить. Мне говорили, что и Емельяненко меня растопчет. Мне говорили, что он меня убьёт, он шёл на серии побед в ACA. И с чемпионом организации я дрался. Вышли, рискнули, не смотрели на все угрозы. Проблем нет.

МАГОМЕД ИСМАИЛОВ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Вы Король трэш-тока, Король реваншей…

– Давайте скажем так, просто Король.

– Так, может быть, выходить с этим прозвищем? Магомед «Король» Исмаилов.

– Нет, останемся на Лысом хищнике. Когда-то это было моим комплексом. Но теперь стало моим имиджем. На этом завязана моя карьера в MMA. Пару лет я комплексовал, думал, что самый страшный человек в городе, надевал шапку. Но понял, что в этом нет смысла. И я полюбил свою лысину. Когда волосы немного появляются, мне не нравится. И я бы не оставил уже волосы.

Хотя сейчас есть пересадки. Али Багаутдинова видели? Он туда себя напулял волос, как с автомата. Ходит, сам от себя тащится. Наверное, он начинает день с зеркала и заканчивает им. А мы лысые… Руку намочил, по лысине провёл и пошёл дальше двигаться. Поэтому не Король, а Лысый хищник. И с этим именем мы и закончим карьеру.

– Вы активно снимаетесь в фильмах. Что дальше? Голливуд, «Оскар»?

– Инсайдик хотите? Я удивлю в этом направлении, постараюсь удивить. Не сделаю ничего из перечисленного, но попробую захватить эту площадку. Планы есть. Хочется всё-всё рассказать. Но пусть это будет сюрпризом. Пусть в один момент появится какой-то громкий анонс. Остановимся на том, что это будет.

– Иван Штырков сказал, что противостояние с вами исчерпало себя. Остались только шашки, шахматы, боулинг…

– Я бы сыграл в боулинг, почему нет? Я хочу сделать с ним небольшой контентик, где мы бы с ним зарубились в боулинг, настольный теннис, большой теннис. И провести время хорошо, и посоревноваться во всём остальном. И это нашим предыдущим противостояниям придаст дружелюбности.

МАГОМЕД ИСМАИЛОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Вани в дисциплинах, в которых мы встречались, есть шанс поставить меня в тупик. Но на тот момент в MMA это был мой вечер. И в психологическом плане Ваня немного не дожал, все его недооценивали. И в смешанных единоборствах с этого противостояния он начал только расти. И будет очень весело, если мы сделаем эти игровые противостояния. А может, и поборемся. Считаю, что у него всегда были против меня хорошие шансы. Просто мне повезло.

– Вы славитесь трэш-током, но он у вас всегда добрый. А есть люди, которые вас сильно бесят и раздражают, с которыми вы готовы разговаривать грубо?

– Такие люди есть. Но я вряд ли бы так поступил. Я не хочу подавать плохой пример. За своё иногда нужно встать. Если есть определённые моменты, есть необходимость и ты должен что-то сделать. Но нужно найти тысячу причин, чтобы обойти это, поступить максимально мягко и не задеть в ответ.

Я считаю, нужно избегать оскорблений. Можно укусить, уколоть, но обойдя это. Всё можно сказать по-разному. Не оскорбить, а придать тон. Интонация решает.