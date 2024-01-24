Боец поп-MMA выпал с 10-го этажа в Ростове-на-Дону

Российский боец смешанного стиля Эдуард Кузьминов сообщил, что его соперник, Магомед «Веном» Зайналов, выпал с 10-го этажа многоэтажного дома и в настоящий момент находится в реанимации.

«Сегодня утром мне поступили печальные новости. Магомед Зайналов упал с 10-го этажа и сейчас находится в реанимации. У нас должен был 2 февраля проходить бой. Я молился, чтобы я выиграл в этом бою. А теперь понимаю, что пофигу на все эти бои, и хочу помолиться за Венома. Чтобы у него всё было хорошо, чтобы он восстановился. И вас прошу, давайте все помолимся за него. Всё в жизни бывает. Жизнь скоротечна. Дай бог, чтобы всё было хорошо у Венома», — сказал Кузьминов в своём телеграм-канале.

Магомеду Зайналову 24 года. На его счету в смешанных единоборствах четыре победы, 10 поражений и одна ничья. Поединок с Кузьминовым должен был состояться 2 февраля.