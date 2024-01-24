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Роберт Уиттакер отреагировал на счёт Даны Уайта в бою Стрикленда и дю Плесси

Роберт Уиттакер отреагировал на счёт Даны Уайта в бою Стрикленда и дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал результат титульного поединка между соотечественником Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Напомним, поединок бойцов состоялся 21 января в Торонто (Канада) и завершился победой дю Плесси раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48).

«Не понимаю, почему все недовольны победой дю Плесси? Все говорят, и даже Дана Уайт, что Стрикленд победил. Как по мне, Дрикус выиграл. Он и вправду хотел победить, и это было видно. Я переживал за него в четвёртом и пятом раундах, но он не сбросил темп. Лично я считаю, что Дрикус выиграл, он больше хотел победить», – рассказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

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