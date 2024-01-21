Дана Уайт назвал свой счёт в поединке Стрикленд — дю Плесси

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал результат поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшегося сегодня, 21 января, в Торонто (Канада).

Напомним, дю Плесси победил раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48), став новым чемпионом организации.

«На мой взгляд, перед пятым раундом счёт был 2-2 и пятый раунд остался за Стриклендом. Хотя рядом со мной были люди, которые посчитали иначе», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.