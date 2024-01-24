Соннен: Стрикленд проиграл каждый раунд в бою с дю Плесси

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен прокомментировал результат поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Напомним, дю Плесси победил раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48), став новым чемпионом организации.

«Мы смотрели один и тот же бой? Я болел за Шона, но он проиграл каждый раунд. При худшем раскладе дю Плесси забрал четыре раунда. Я был удивлён, когда ему отдали победу раздельным решением», – сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал как профессионал в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. На пути к титулу он одолел британца Даррена Тилла, американца Дерека Брансона и австралийца Роберта Уиттакера.