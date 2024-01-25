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Арум: Усик станет испытанием для Фьюри, и Тайсон это знает

Арум: Усик станет испытанием для Фьюри, и Тайсон это знает
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Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о его ожидаемом поединке с украинцем Александром Усиком, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Давайте начистоту: Фьюри в последнем бою с Нганну либо действительно не был готов, либо пошёл на спад. Когда бойцы стареют, такое случается. Я действительно верю в первое – Фьюри не подготовился так, как должен был к Нганну, у которого есть всё, чтобы стать силой в супертяжёлом весе.

Я верю, что поединок Фьюри и Усика получится захватывающим. Усик очень умён. Он отлично готовится, и в нём нет страха. Это будет большое испытание для Фьюри, и он это знает», — приводит слова Арума издание BoxingScene.

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