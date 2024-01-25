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Гаджиев: если подерутся Копылов и Чимаев — буду счастлив

Гаджиев: если подерутся Копылов и Чимаев — буду счастлив
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между бойцами среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзатом Чимаевым и Романом Копыловым.

«Было бы круто посмотреть поединок Аспиналла и Джонса, но Джон не успеет восстановиться. А бой мечты – Махачев – Эдвардс. Но его тоже не будет на этом UFC. Конор будет драться в другом весе… Даже не знаю. Мераб Двалишвили – Генри Сехудо – это бой.

Если подерутся Хамзат Чимаев и Роман Копылов – я буду счастлив. Рома – ударник. Но не надо недооценивать его борцовские скиллы. Он не грэпплер, а Чимаев – грэпплер. Но, если бы речь шла про пятираундовый бой, в нём борьбы было бы меньше. Рома очень опасен в стойке. А Хамзат не является бойцом, который в стойке показывает много», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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