Гаджиев: если подерутся Копылов и Чимаев — буду счастлив

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между бойцами среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзатом Чимаевым и Романом Копыловым.

«Было бы круто посмотреть поединок Аспиналла и Джонса, но Джон не успеет восстановиться. А бой мечты – Махачев – Эдвардс. Но его тоже не будет на этом UFC. Конор будет драться в другом весе… Даже не знаю. Мераб Двалишвили – Генри Сехудо – это бой.

Если подерутся Хамзат Чимаев и Роман Копылов – я буду счастлив. Рома – ударник. Но не надо недооценивать его борцовские скиллы. Он не грэпплер, а Чимаев – грэпплер. Но, если бы речь шла про пятираундовый бой, в нём борьбы было бы меньше. Рома очень опасен в стойке. А Хамзат не является бойцом, который в стойке показывает много», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.