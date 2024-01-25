Арман Царукян раскрыл, в чём его преимущество перед Исламом Махачевым

Российско-армянский боец ММА Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, сравнил себя с действующим чемпионом лёгкого дивизиона промоушена Исламом Махачевым, говоря о возможном реванше.

«С момента нашего первого боя я действительно поработал над собой и стал лучше во всех аспектах. Я думаю, что моё преимущество над Махачевым – это голод до побед и молодость», – приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 14 апреля Арман Царукян проведёт поединок с Чарльзом Оливейрой в рамках турнира UFC 300, который состоится в Лас-Вегасе (США). Победитель этого противостояния будет драться за титул UFC в лёгкой весовой категории с Исламом Махачевым.

Царукян и Махачев уже встречались в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Night 149, тот бой закончился победой Ислама единогласным решением судей.