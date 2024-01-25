Нганну показал актуальную физическую форму перед боем с Джошуа

Популярный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками подборкой новых фото. Нганну показал, как готовится к боксёрскому поединку с британцем Энтони Джошуа.

«Сосредоточен и нацелен», — подписал фото Фрэнсис.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, поединок между Нганну и Джошуа состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой с Энтони станет для Фрэнсиса вторым в боксе. Его дебют в ринге состоялся в октябре прошлого года, когда он встречался с британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Поединок продлился десять раундов и завершился в пользу Фьюри раздельным судейским решением.

Ранее о предстоящем бое Джошуа с Нганну высказался российский промоутер Камил Гаджиев.