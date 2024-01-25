Сен-Пьер назвал стилистически сложного бойца UFC для Хамзата Чимаева

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев поделился подробностями состоявшего у него разговора с легендой UFC Жоржем Сен-Пьером о непобеждённом бойце ММА чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

«Жорж сказал, что Шон Стрикленд стилистически подходит Хамзату. А с Пауло Костой, говорит, ему было бы сложнее», — сказал Бетербиев на канале Асланбека Бадаева в YouTube.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом. В последнем поединке, продлившемся всю дистанцию, Хамзат победил Камару Усмана решением большинства судей. В настоящий момент занимает девятое место в рейтинге средневесов.