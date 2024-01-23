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Хамзат Чимаев поставил ультиматум UFC

Хамзат Чимаев поставил ультиматум UFC
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Непобеждённый боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев в очередной раз высказался на тему титульного поединка в промоушене Даны Уайта. Хамзат дал понять, что от своих требований по получению титульного шанса он готов отказаться только в случае получения весомого гонорара.

«Если они дадут мне большие деньги, то, конечно, мне плевать на чёртов пояс. Я готов к UFC 300, просто дайте мне знать», — приводит слова Чимаева Essentially Sports со ссылкой на его выступление на канале ESPN MMA в YouTube.

Сообщается, что Чимаев также поставил требование к UFC: либо титульный шанс, либо двойной гонорар.

В настоящий момент титулом UFC в среднем весе, на который претендует Чимаев, владеет Дрикус дю Плесси.

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