Тренер Стрикленда указал на его ошибку в бою с дю Плесси на UFC 297

Эрик Никсик, тренер американского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Шона Стрикленда, высказался о недавнем поединке своего подопечного с представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Бой проходил на турнире UFC 297 и завершился в пользу Дрикуса судейским решением.

«Мы не сделали тех мелочей, которые могли бы повлиять на судей, и ответственность за это ложится на меня как на тренера. Это как тяжёлая пилюля, которую приходится проглатывать, ведь это титул чемпиона мира, а я знаю, как трудно его получить. После второго раунда мы ушли от единственной вещи, которую я хотел больше всего в том бою. Шон должен был бить ногами. Но этого не было», — сказал Никсик на канале DraftKings в YouTube.

Шон Стрикленд с помощью оружия защитил свою машину: