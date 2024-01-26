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Бетербиев предположил, почему его допинг-проба перед боем со Смитом была подозрительной

Бетербиев предположил, почему его допинг-проба перед боем со Смитом была подозрительной
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Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев дал комментарий по поводу допинг-пробы перед боем с британцем Каллумом Смитом. Россиянин сдал анализы крови и мочи, результаты которых оказались «нетипичными». Дополнительное обследование нарушений не выявило. По словам Бетербиева, могла произойти какая-то ошибка.

«Подозрительная допинг-проба перед боем со Смитом? Это, конечно, неприятно, когда ты знаешь, что не принимаешь ничего запрещённого. Всю любительскую карьеру ты проходил эти тесты, никогда ничего не было. Может, какая-то ошибка произошла. Я даже сам не понял, что это значит. Думаю, что, если бы повод у них какой-то был, они не дали бы мне боксировать», — сказал Бетербиев в эфире «Россия 24».

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