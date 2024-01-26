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Появилась информация о состоянии боксёра Стоцкого, в которого стреляли несколько раз

Появилась информация о состоянии боксёра Стоцкого, в которого стреляли несколько раз
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Здоровью 28-летнего российского боксёра Андрея Стоцкого, в которого было сделано порядка 20 выстрелов, ничего не угрожает. Об этом информирует пресс-служба Федерации бокса Челябинской области.

В настоящий момент спортсмен находится в больнице с незначительными повреждениями ноги. Сообщается, что после консультации с медиками у боксёра запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе команды Челябинской области по боксу.

Ранее с комментарием выступила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Как рассказали в ведомстве, к установлению деталей произошедшего подключены опытные сотрудники уголовного розыска. В настоящий момент продолжается поиск злоумышленников.

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