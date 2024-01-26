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Фергюсон назвал причину поражения от Пимблетта на UFC 296

Фергюсон назвал причину поражения от Пимблетта на UFC 296
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон назвал одну из причин поражения от британского бойца Пэдди Пимблетта на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе 16 декабря.

«За две недели до Дня благодарения я получил разрыв боковой связки колена. Я никому не говорил об этом и тренировался, словно ничего не произошло. Колено сильно болело. За три недели до боя я рассказал членам своей команды, но в тренировочном процессе ничего не поменялось.

На прошлой неделе я перенёс операцию на колене, до этого мне прооперировали локоть. Решил пройти две процедуры одновременно. С этим покончено – теперь я могу сосредоточиться на том, что у меня лучше всего получается», – написал Фергюсон в социальных сетях.

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