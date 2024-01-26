Результаты турнира АСА 169 в Грозном

Сегодня, 26 января, в Грозном прошёл турнир по боям без правил ACA 169, который открыл программу 2024 года для организации.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков:
Магомед Бибулатов победил Томаша Дэка техническим нокаутом (Раунд 3, 3:48) и вышел в финал Гран-при в легчайшем весе.
Азамат Пшуков победил Расула Албасханова техническим нокаутом (Раунд 4, 3:44) и вышел в финал Гран-при в наилегчайшем весе.
Джосиель Силва победил Абдул-Рахмана Дудаева единогласным решением (29-27, 30-27, 29-27, 29-28, 29-27).
Мурад Абдулаев победил Хусейна Кушагова раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29, 27-30, 29-28).
Мурад Каламов победил Даниеля Жубилеу единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).
Имран Букуев победил Ромеро Рейса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).
Амирхан Адаев победил Клеверсона Силву нокаутом (Раунд 2, 1:28).
Мансур Хатуев победил Эмомахди Орзузода раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29, 29-28, 28-29).
Альберт Гуков победил Абубакара Местоева удушающим приёмом (Раунд 1, 0:40).
Джамбулат Селимханов победил Роналдо Оливейру техническим нокаутом (Раунд 1, 2:16).
Якуб Сулейманов победил Жакыпа Туганбаева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).
Ахмед Хамзаев победил Зокиржона Хошимова техническим нокаутом (Раунд 2, 2:10).
Имам Витаханов победил Антонио Роберто нокаутом (Раунд 1,1:19).
Ислам Исаев победил Гильермо Доина техническим нокаутом (Раунд 2, 1:31).