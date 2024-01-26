Результаты турнира АСА 169 в Грозном

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Сегодня, 26 января, в Грозном прошёл турнир по боям без правил ACA 169, который открыл программу 2024 года для организации.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков:

Магомед Бибулатов победил Томаша Дэка техническим нокаутом (Раунд 3, 3:48) и вышел в финал Гран-при в легчайшем весе.

Азамат Пшуков победил Расула Албасханова техническим нокаутом (Раунд 4, 3:44) и вышел в финал Гран-при в наилегчайшем весе.

Джосиель Силва победил Абдул-Рахмана Дудаева единогласным решением (29-27, 30-27, 29-27, 29-28, 29-27).

Мурад Абдулаев победил Хусейна Кушагова раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29, 27-30, 29-28).

Мурад Каламов победил Даниеля Жубилеу единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).

Имран Букуев победил Ромеро Рейса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).

Амирхан Адаев победил Клеверсона Силву нокаутом (Раунд 2, 1:28).

Мансур Хатуев победил Эмомахди Орзузода раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29, 29-28, 28-29).

Альберт Гуков победил Абубакара Местоева удушающим приёмом (Раунд 1, 0:40).

Джамбулат Селимханов победил Роналдо Оливейру техническим нокаутом (Раунд 1, 2:16).

Якуб Сулейманов победил Жакыпа Туганбаева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).

Ахмед Хамзаев победил Зокиржона Хошимова техническим нокаутом (Раунд 2, 2:10).

Имам Витаханов победил Антонио Роберто нокаутом (Раунд 1,1:19).

Ислам Исаев победил Гильермо Доина техническим нокаутом (Раунд 2, 1:31).