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ACA 169: Бибулатов – Дэк, Албасханов – Пшуков, где смотреть, дата и время, онлайн-трансляция, лайв, полный кард, видео

ACA 169: российско-словацкая битва и два полуфинала Гран-при. LIVE
Сергей Сорокин
ACA 169: Бибулатов – Дэк
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Турнир в Грозном должен задать тон жизни организации на весь 2024 год.

26 января в Грозном пройдёт турнир ACA 169, который откроет программу 2024 года для организации. Основное внимание привлекают полуфиналы Гран-при в наилегчайшем и легчайшем весе. В соглавном поединке сойдутся Расул Албасханов и Азамат Пшуков. Они попытаются пробиться в финал, чтобы побороться за солидный денежный бонус. А в главном событии вечера будут биться Магомед Бибулатов и Томаш Дэк.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите с нами за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир ACA 169 Когда состоится турнир ACA 169 Полный кард ACA 169
Live Сергей Сорокин

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10:06 Сергей Сорокин

⚔️ Магомед Исмаилов сразится с Анатолием Токовым 9 марта

Бойцовский промоушен ACA официально объявил о поединке в среднем весе (до 84 кг) между россиянами Магомедом Исмаиловым (18-3-1) и Анатолием Токовым (31-3), который состоится 9 марта.

10:04 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир ACA 169

Трансляция всего турнира ACA 169 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

10:03 Сергей Сорокин

💥 Махачев назвал российского бойца ММА, являющегося одним из лучших средневесов в мире

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался в адрес соотечественника, обладателя титула лиги ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасула Гасанова.

«Магомедрасул – один из лучших в мире в своём весе», – написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

10:02 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир ACA 169

Турнир ACA 169 состоится 26 января в Грозном. Его старт запланирован на 17:00 по московскому времени.

10:01 Сергей Сорокин

🔥 Виталий Слипенко продолжит карьеру в среднем весе и выступит на ACA 170

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) ACA Виталий Слипенко объявил о переходе в средний дивизион (до 84 кг).

«Я полноценно поднимаюсь в средний вес из полусреднего, где со многими подрался. Это как глоток свежего воздуха. Мне даже неинтересен реванш с Устаром. Я неплохо с ним подрался. Да, были ошибки, но он не одержал доминирующую победу. Хочу наводить шороху в среднем весе и побеждать. Я не просто меняю весовую категорию, я хочу перезапустить свою карьеру. Уверен, 2024 год будет для меня очень успешным», — рассказал боец о переходе в другой дивизион.

Дипчиков очень тяжело бьёт, у него опасная левая рука. Он всегда рассчитывает на один удар. Моя задача — его переиграть, не дать ему возможность попасть по себе. Я должен сделать так, чтобы ударная техника у него не прошла», — приводит слова Слипенко пресс-служба ACA.

10:01 Сергей Сорокин

Полный кард ACA 169

Основной кард:

Магомед Бибулатов – Томаш Дэк;
Расул Албасханов – Азамат Пшуков;
Абдул-Рахман Дудаев – Жосиель Сильва;
Хусейн Кушагов – Мурад Абдулаев;
Мурад Каламов – Даниэль Оливейра.

Предварительный кард:

Имран Букуев – Ромеро Рейс;
Клеверсон Сильва – Амирхан Адаев;
Мансур Хатуев – Эмомахди Орзузода;
Джамбулат Селимханов – Роналдо Оливейра;
Якуб Сулейманов – Жакып Туганбаев;
Зокиржон Хошимов – Ахмед Хамзаев;
Имам Витаханов – Антонио Роберто;
Абубакар Местоев – Альберт Гуков;
Ислам Исаев – Гильерме Доин;
Умалат Исрапилов – Азатбек Кочоров.

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