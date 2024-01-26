ACA 169: российско-словацкая битва и два полуфинала Гран-при. LIVE

Турнир в Грозном должен задать тон жизни организации на весь 2024 год.

26 января в Грозном пройдёт турнир ACA 169, который откроет программу 2024 года для организации. Основное внимание привлекают полуфиналы Гран-при в наилегчайшем и легчайшем весе. В соглавном поединке сойдутся Расул Албасханов и Азамат Пшуков. Они попытаются пробиться в финал, чтобы побороться за солидный денежный бонус. А в главном событии вечера будут биться Магомед Бибулатов и Томаш Дэк.

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