ACA 169: российско-словацкая битва и два полуфинала Гран-при. LIVE

26 января в Грозном пройдёт турнир ACA 169, который откроет программу 2024 года для организации. Основное внимание привлекают полуфиналы Гран-при в наилегчайшем и легчайшем весе. В соглавном поединке сойдутся Расул Албасханов и Азамат Пшуков. Они попытаются пробиться в финал, чтобы побороться за солидный денежный бонус. А в главном событии вечера будут биться Магомед Бибулатов и Томаш Дэк.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите с нами за всем самым интересным!
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⚡️ Интервью с Исмаиловым! Обязательно к прочтению
⚔️ Магомед Исмаилов сразится с Анатолием Токовым 9 марта
Бойцовский промоушен ACA официально объявил о поединке в среднем весе (до 84 кг) между россиянами Магомедом Исмаиловым (18-3-1) и Анатолием Токовым (31-3), который состоится 9 марта.
Где смотреть турнир ACA 169
Трансляция всего турнира ACA 169 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
💥 Махачев назвал российского бойца ММА, являющегося одним из лучших средневесов в мире
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался в адрес соотечественника, обладателя титула лиги ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасула Гасанова.
«Магомедрасул – один из лучших в мире в своём весе», – написал Махачев на своей странице в социальных сетях.
Когда состоится турнир ACA 169
Турнир ACA 169 состоится 26 января в Грозном. Его старт запланирован на 17:00 по московскому времени.
🔥 Виталий Слипенко продолжит карьеру в среднем весе и выступит на ACA 170
Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) ACA Виталий Слипенко объявил о переходе в средний дивизион (до 84 кг).
«Я полноценно поднимаюсь в средний вес из полусреднего, где со многими подрался. Это как глоток свежего воздуха. Мне даже неинтересен реванш с Устаром. Я неплохо с ним подрался. Да, были ошибки, но он не одержал доминирующую победу. Хочу наводить шороху в среднем весе и побеждать. Я не просто меняю весовую категорию, я хочу перезапустить свою карьеру. Уверен, 2024 год будет для меня очень успешным», — рассказал боец о переходе в другой дивизион.
Дипчиков очень тяжело бьёт, у него опасная левая рука. Он всегда рассчитывает на один удар. Моя задача — его переиграть, не дать ему возможность попасть по себе. Я должен сделать так, чтобы ударная техника у него не прошла», — приводит слова Слипенко пресс-служба ACA.
Полный кард ACA 169
Основной кард:
Магомед Бибулатов – Томаш Дэк;
Расул Албасханов – Азамат Пшуков;
Абдул-Рахман Дудаев – Жосиель Сильва;
Хусейн Кушагов – Мурад Абдулаев;
Мурад Каламов – Даниэль Оливейра.
Предварительный кард:
Имран Букуев – Ромеро Рейс;
Клеверсон Сильва – Амирхан Адаев;
Мансур Хатуев – Эмомахди Орзузода;
Джамбулат Селимханов – Роналдо Оливейра;
Якуб Сулейманов – Жакып Туганбаев;
Зокиржон Хошимов – Ахмед Хамзаев;
Имам Витаханов – Антонио Роберто;
Абубакар Местоев – Альберт Гуков;
Ислам Исаев – Гильерме Доин;
Умалат Исрапилов – Азатбек Кочоров.