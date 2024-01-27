Стрикленд признал своё поражение в бою с дю Плесси

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд после боя с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси признал своё поражение. Об этом рассказал дю Плесси, который стал новым чемпионом организации.

«Он подошёл ко мне в клетке ещё до того, как они объявили меня новым чемпионом, и сказал: «Нет, ты определённо меня побил. Ты это заслужил, ты выиграл бой, ты побил меня». Он знал, что не выиграл этот бой. Уже после, когда мы были в комнате для медицинского обследования, он подошёл ко мне и сказал, что я воин. Он заявил, что не хотел бы проигрывать кому-то ещё, кроме меня», – сказал дю Плесси в интервью SuperSport.

Напомним, 21 января на турнире по смешанным единоборствам UFC 297, который состоялся в Торонто (Канада), Дрикус дю Плесси раздельным решением судей одержал победу над Шоном Стриклендом и стал новым чемпионом UFC в среднем дивизионе.