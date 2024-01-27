18-летний боец ММА умер во время спарринга на турнире в Кирове

18-летний боец смешанных единоборств Денис Л. умер во время спарринга на чемпионате Кировской области по ММА. Об этом информирует издание SHOT.

По сведениям источника, инцидент произошёл во время чемпионата Кировской области по ММА, который проходил в школе олимпийского резерва «Юность». Юноша, готовясь к своему поединку в рамках соревнования, провёл спарринг. В ходе него Денис потерял сознание, пропустив несколько ударов. Предположительно, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, парень скончался в машине скорой помощи.

Отметим, что следственный комитет по Кировской области уже проводит проверку после гибели спортсмена.

Напомним, ранее на этой неделе с 10-го этажа выпал боец лиги Hardcore FC Магомед Зайналов. При этом спортсмен выжил.