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Чемпион WBA в среднем весе определится 31 марта

Чемпион WBA в среднем весе определится 31 марта
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Чемпион мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) кубинец Эрисланди Лара (29-3-3, 17 KO) проведёт обязательную защиту титула 31 марта в Лас-Вегасе (США), сообщает издание BoxingScene.
Соперником Лары станет австралиец Майкл Зерафа (31-4, 17 KO).

Эрисланди Ларе 40 лет. Кубинец, чемпион мира среди любителей, дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году и впервые сразился за титул в июне 2013-го, завоевав временный титул WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

В апреле 2018 года Лара вышел на объединительный поединок с американцем Джарреттом Хёрдом, но уступил раздельным решением. В средний вес перешёл в 2021 году.

Напомним, возглавит кард от 31 марта поединок Тима Цзю и Кита Турмана.

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