Чемпион WBA в первом полусреднем весе определится 31 марта

Чемпион WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Роландо Ромеро (15-1, 13 KO) проведёт дебютную защиту титула 31 марта в Лас-Вегасе (США), сообщает издание BoxingScene.

Соперником Ромеро станет бывший претендент на титул в лёгком весе (до 61,2 кг) мексиканец Исаак Круз (25-2-1, 17 KO).

Роландо Ромеро 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в мае 2022-го сразится за титул WBA в лёгком весе, уступив техническим нокаутом звёздному соотечественнику Джервонте Дэвису.

25-летний Круз идёт на серии из трёх побед, в декабре 2021 года он также уступил Дэвису, проиграв единогласным решением в конкурентном бою.

Напомним, в главном бою вечера 31 марта Тим Цзю сразится с Китом Турманом.