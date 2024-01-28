Стерлинг сказал, кто победил в бою Стрикленд — дю Плесси

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал результат поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между соотечественником Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Напомним, дю Плесси победил раздельным судейским решением (49-48, 48-49, 49-48), став новым чемпионом организации.

«Первый раунд Шону Стрикленду, пятый — Шону Стрикленду. Четвёртый – дю Плесси. Итак, спорные раунды, ставшие поворотными, это второй и третий.

Если приводить аргументы в пользу третьего раунда, то это дю Плесси. Думаю, он был активней. Во втором раунде Шон попадал чище. Дю Плесси пытался быть активным, он бил чаще, но Стрикленд был точнее, и его удары нанесли больше урона», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.