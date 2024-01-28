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Хилл: Перейра — хороший кикбоксёр, но MMA это не кикбоксинг

Хилл: Перейра — хороший кикбоксёр, но MMA это не кикбоксинг
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл высказался о действующем обладателе титула бразильце Алексе Перейре.

«Перейра очень хороший кикбоксёр. Он доказал, что способен побеждать, но MMA это не кикбоксинг, братан. Я доминирую над кикбоксёрами в зале. Я сталкивался с большим, чем люди знают люди. Когда я пришёл в спорт, то спарринговал с профессионалами. Никаких любителей или что-то в это роде.

У кого бы ни был титул, я сражусь с ним, когда вернусь. И касательно этого не может быть сомнений или оправданий», — сказал Хилл в подкасте Overdogs Podcast.

Ранее Хилл объяснил, почему россиянин Магомед Анкалаев не должен становиться следующим претендентом на чемпионский титул.

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